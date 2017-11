Sportpark Bavel: eerst ruimte voor hulpdiensten dan mogelijk rondweg

Al jaren zucht het sportpark, met tennisvereniging, voetbal en manege, onder de parkeerdruk en verkeershinder . De route tussen de bomen door kan het verkeer op drukke dagen nauwelijks verwerken en er is gebrek aan parkeerruimte. Wethouder Boaz Adank (VVD) laat de gemeenteraad weten dat er maatregelen in de pen zitten. Er is nauw contact met de gebruikers van het sportpark en eind november is er overleg met verkeersdeskundigen, een planoloog en milieuexpert. Eerste inzet is het verbeteren van de doorgang, waarbij de gemeente zo min mogelijk parkeerplaatsen wil verliezen.

Eenrichtingsverkeer en extra uitrit

Een rondweg is volgens de wethouder iets van langere termijn. In dat scenario zou er een eenrichtingsroute worden ingesteld en komt er een extra uitrit. Dan worden ook meer parkeerplaatsen opgenomen. Arnoud Klep, voorzitter van TV Bavel, is blij dat het sportpark eindelijk aandacht krijgt: ,,Het probleem wordt niet langer ontkend, de gemeente zoekt naar oplossingen.'' Er zijn wel een petitie en burgerinspraak op het stadhuis overheen gegaan, maar er zit beweging in, zegt hij. ,,Het is goed dat nu heel snel naar de veiligheid wordt gekeken en dat er wordt nagedacht over een extra ontsluiting en uitrit, een rondweg. Dat zou een structurele oplossing zijn.'' Klep hoopt dat er nog voor de raadsverkiezingen in maart een plan ligt met kostenplaatje. ,,Dan mogen de politieke partijen aangeven of ze de problemen hier willen oplossen of niet. Ik ben benieuwd.''