Sportievelingen in Bavel kunnen buiten trainen met mobiele sportcontainer

BAVEL - Fitnessen in de openlucht, dat kan sinds kort bij het voetbalveldje aan de Lange Bunder in Bavel. Op verzoek van de Dorpsraad Bavel heeft de gemeente Breda daar een mobiele sportcontainer geplaatst, waar dorpelingen vrij gebruik van kunnen maken.

De Dorpsraad Bavel had om de sportcontainer gevraagd, om te kijken of er in het dorp behoefte is aan meer buitenactiviteiten voor sportieve dorpsgenoten. Volgens mede-initiatiefneemster Wendy Grauwmans is de aanwinst enthousiast ontvangen.

Fanatiek

,,Ik heb al van verschillende bewoners in de buurt gehoord dat onder meer kinderen er fanatiek op aan het klimmen en spelen waren. Maar ook hardlopers of wandelaars die erlangs passeren, stoppen er makkelijk om er even wat oefeningen te doen.”

Quote Het is een plek waar de container opvalt en dus ook uitnodigt om er gebruik van te maken Wendy Grauwmans, Dorpsraad Bavel

De locatie is volgens Grauwmans perfect, de container staat tussen de kinderboerderij aan de Lange Bunder en het trapveldje in. ,,Het is een plek waar de container opvalt en dus ook uitnodigt om er gebruik van te maken.”

Kennismaken

Quote Sporten is gezond, zeker in de buiten­lucht Wendy Grauwmans, Dorpsraad Bavel Grauwmans heeft inmiddels beide sportscholen in het dorp van de komst van de sportcontainer op de hoogte gebracht. ,,Beide eigenaren reageerden enthousiast en zijn van plan er in de weken dat de container er staat gebruik van te maken. Op die manier maken hopelijk zoveel mogelijk mensen uit het dorp kennis met deze tijdelijk sportactiviteit.”

De dorpsraad hoopt dat er uiteindelijk genoeg enthousiasme voor het buiten sporten ontstaat, om op termijn definitieve buitensportattributen te kunnen plaatsen. ,,Dat is waar we op hopen. Sporten is gezond, zeker in de buitenlucht.”

De mobiele sportcontainer blijft tot eind mei in Bavel staan.