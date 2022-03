Sporthal De Scharen in Breda wordt ingericht voor opvang van Oekraïners

Stichtin­gen onderzoe­ken fusie: Markant Onderwijs en LeerSaam willen elkaar verrijken en versterken

BREDA/ETTEN-LEUR - De wil is er en raakvlakken zijn er genoeg. Of het daadwerkelijk tot een fusie komt, zal de komende maanden blijken. Momenteel onderzoeken Stichting Markant Onderwijs uit Breda en Stichting LeerSaam uit Etten-Leur, beiden thuis in het openbaar onderwijs, wat zo’n stap beide organisaties oplevert.

