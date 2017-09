Sporthal Alphen krijgt grondige make-over en fitnesscentrum

De twee squashbanen in het pand verdwijnen en daarvoor in de plaats ontstaat straks één grote fitnessruimte, die in januari open moet gaan. Fitnesstrainster en voedingsexpert Erika Ammersdorffer (49) gaat daar sporters begeleiden en de ruimte op de eerste verdieping gebruikt de goede vriendin van Leeggangers straks voor groepslessen.

Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van wc's en kleedkamers en ook de sporthal krijgt een opknapbeurt. ,,De vloer en de faciliteiten in de zaal zijn nog prima, daar hoeven we niet veel aan te veranderen", zo vertelt Leeggangers tijdens een rondleiding. ,,Maar we hebben er extra lijnen aangebracht en willen net zoals in het horecagedeelte de uitstraling vernieuwen."