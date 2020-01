‘Sportcontrainer’ krijgt plek in park Vrederust in Bredase wijk Overakker

BREDA - In park Vrederust in de wijk Overakker in Breda-Zuid komt begin maart een ‘sportcontrainer’ te staan. Het gaat om een uitklapbare container met sportelementen die diverse locaties aandoet. De ‘contrainer’, eigendom van de gemeente, blijft zes weken staan. Als er genoeg animo voor is, wordt er een definitieve sportplek ingericht.

Het initiatief komt van drie wijkbewoners, onder wie Arthur van Gerven (44). Onder de noemer ‘Breda-Zuid in beweging’ hebben de drie de actie opgezet. Doel: bewegen en sporten voor jong en oud en iets meer leven in het park brengen. Inmiddels is op social media al enige ruchtbaarheid gegeven aan de komst van de mobiele sportvoorziening, de eerste folders zijn verspreid in de wijk.

Goaltjes en speelplek

Het park is al uitgerust met twee goaltjes en een kinderspeelplek. Waar de ‘contrainer’ precies komt te staan is nog niet bekend, waarschijnlijk links van het voetbalveldje (gezien vanaf de Overakkerstraat), aan het wandelpad. Iedereen kan er straks terecht, ook in groepsverband, van schoolklassen, sportscholen, fysiotherapeuten tot bootcampclubs.

Sportstudenten

Er worden ook twee sportstudenten van Avans HBO-Sportkunde bij betrokken. Van Gerven: ,, Een of twee dagen in de week gaan ze activiteiten organiseren en zijn ze beschikbaar voor begeleiding.” In Breda zijn zover bekend nu drie buitensportplekken ingericht: aan het Moerenpad in de Haagse Beemden, in Park Overbos in Prinsenbeek en aan de Hamdijk in de Hoge Vucht.

,,In Breda-Zuid is dit de eerste”, zegt Van Gerven. Hij hoopt op draagvlak in de wijk: ,,We krijgen al de nodige positieve reacties.” Over de inrichting van een definitieve sportplek: ,,Als het zover is, gaan we hierover in overleg met de gemeente. Voorwaarde voor ons is dat die geschikt wordt voor jong en oud. Dat levert ook een kruisbestuiving op in de wijk, tussen de leeftijden.”