Street Jump Breda is een initiatief van Pascal de Pon en Bart Verwijmeren, de eigenaren van speelparadijs Monkey Town aan de Tramsingel in Breda en restaurant Dennenlucht in het Mastbos.

“In september beginnen we met de bouw van de trampolines”, aldus De Pon. “Dat doen we in een van de twee hallen. Wat de andere hal betreft wachten we nog een jaar af. Misschien dat er een klimmuur komt, of wellicht gaan we het aantal trampolines verdubbelen omdat het zo druk is. Maar dat zien we tegen die tijd wel. De Scala-school blijft komend jaar van die hal gebruikmaken om sportlessen te geven.”

Ninja Warrior Parkour

Street Jump Breda, onderdeel van een landelijke franchiseketen, gaat in de eerste hal zestig trampolines en aanverwante springonderdelen bouwen. Zoals een zogeheten Ninja Warrior Parkour, een hindernisbaan met lastige obstakels en hindernissen. “Op steeds meer plekken in het land zie je dit soort parken verschijnen”, aldus De Pon. “Indoor trampolineparken zijn een nieuwe trend en we willen Breda hier graag van mee laten genieten.” Medio oktober gaat het trampolinepark open.

Dubbel gevoel

De Pon en Verwijmeren huren de tennishallen van de huidige eigenaren Rob en Maarten Felet. Volgens Rob Felet is Sportcentrum Teteringen een ‘gezond bedrijf’. “Met pijn in het hart hebben we de beslissing genomen om te stoppen. Het geeft een dubbel gevoel, want we hebben heel veel trouwe klanten. Er zijn mensen die hier al 35, 40 jaar tennissen. Maar je ziet overal in het land dat het indoortennis minder wordt, omdat steeds meer mensen in de winter gewoon buiten kunnen tennissen. Het scenario dat zich nu aandient, hadden we eigenlijk voor ogen voor over vier of vijf jaar. We hebben geconcludeerd dat we nu deze kans moeten pakken. Over een aantal jaren komt die misschien niet.”

Ingelicht