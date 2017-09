Sportabonnement voor deeltaxi wint tweede Bredase City Challenge

Breda: felicitaties voor Syrische vluchteling die taalschool begint

19:06 BREDA - Hij was in Syrië al ondernemer, importeur van uiteenlopende handel, van papier tot aggregaten, in de havenplaats Latakia. Dat ondernemerschap kon Ahed Samkari(40) na zijn aankomst in Nederland in juni 2016 niet loslaten. Hij wilde aanvankelijk weer de handel in, dat werd het niet. Hij begon zijn eigen taalschool.