Spoor in zaak overval juwelier Pertijs: kostbare horloges teruggevonden bij inval in Duitsland

Uniek nummer

Vervolgens ging het balletje rollen, vertelt de gelijknamige eigenaar van House of Pertijs, juwelier Paul Pertijs. ,,De horlogemaker belde mij en omdat ook het kasnummer van de horloges op de foto’s te zien was, wisten we al heel snel dat het om horloges ging die bij de overval zijn meegenomen.‘’ Het kasnummer is het unieke nummer dat horloges van gerenommeerde merken hebben.

Mogelijk meer horloges afkomstig van overval

Afgelopen week werd de politie ingeseind over de ontdekking. Die lichtte op haar beurt haar Duitse collega’s in die woensdag een inval deden bij de handelaar. De twee horloges zijn in beslag genomen. Van nog eens zes andere horloges die de handelaar online aanbood, bestaat ook het sterke vermoeden dat die van de overval afkomstig zijn.

Politie zwijgt

Het is niet duidelijk of de handelaar gearresteerd is en of hij een verklaring heeft afgelegd hoe hij aan de horloges is gekomen. De politie wil daarover niets kwijt. ,,In het belang van het onderzoek onthouden wij ons van ieder commentaar‘’, is alles wat een woordvoerder kwijt wil. Pertijs is blij met de vondst van de horloges. ,,Niet dat ik ze terug wil hebben want de verzekering heeft inmiddels uitbetaald. Maar het zou natuurlijk wel heel fijn zijn dat met dit spoor de overvallers uiteindelijk achterhaald kunnen worden.’’ Bij de overval raakten een medewerker van de winkel en een klant gewond.