Spookrijders (33 en 17) die omkwamen bij ongeval in Prinsenbeek mogelijk betrokken bij schietpartij in Roosendaal

Drie doden

De fatale botsing gebeurde rond 23.25 uur voorbij de afslag Breda en Prinsenbeek, in de richting van Hazeldonk. Daarbij kwamen de bestuurder van de spookauto, een 33-jarige man uit Tilburg en zijn bijrijder, een 17-jarige jongen uit Harreveld, om het leven. De derde persoon in de spookauto, een 19-jarige man uit Drunen, raakte zwaargewond.

De derde overledene, een 54-jarige man uit Rotterdam, zat in de andere auto. Een hond in diezelfde auto bezweek ook aan zijn verwondingen. Daarnaast zaten een 51-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter uit Antwerpen in de auto. Beiden raakten gewond.

Verklaringen gewonden

Weg uren dicht

De brokstukken lagen vannacht verspreid over de weg. De A16 was vannacht uren dicht voor onderzoek. Inmiddels is de weg weer open. De politie verwacht in de loop van de dag meer informatie over de toedracht van het ongeval te kunnen geven.