Spookrijder met slok teveel op rijdt over A59 tussen Hooipolder en Terheijden en belandt in de sloot

HET NIEUWE NORMAAL/VIDEO Hoe houd je het leven zo normaal mogelijk, als niets meer normaal is?

16 maart OOSTERHOUT - Een week geleden hoefden we alleen onze handen vaker te wassen en in ellebogen te niezen. Nu is alles anders. Geen turntraining voor de oudste, geen crossfit voor de kleine, thuis werken. En net als hun klasgenootjes zitten mijn dochters Yfke (8) en Brechje (7) ineens thuis. Dag 1 van een serie: 'Het nieuwe normaal’.