Spoedoperatie ‘balkons’ in wijk Heuvel in Breda: stutwerk begint vandaag

BREDA - De constructie van zestig balkons aan het Planciusplein en in de Columbusstraat in wijk Heuvel in Breda blijkt dusdanig zwak dat vandaag al begonnen wordt met stutwerk. De gemeente ziet toe op uitvoering en heeft richting de twee Verenigingen van Eigenaren (VvE‘s) de noodzaak uitgesproken tot ingrijpen. Vastgoedbeheerder Korteweg & Co is bezig met de voorbereiding van de spoedoperatie. Bij proefboringen kwam aan het licht dat sprake is van betonrot, de balkons mogen slechts beperkt gebruikt worden. Bewoners moeten in allerijl balkons en tuintjes vrijmaken voor het plaatsen van de stempels. Dat valt niet overal even goed. Kant: ,,Ik snap dat wel. Maar waar nodig worden hand- en spandiensten verleend.” Er worden nu offertes opgevraagd voor versteviging.