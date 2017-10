'Spoedcursusje' voor nieuwe NAC'ers

,,Attention for the Spanish players. NAC is waarschijnlijk de enige club in de wereld die al z'n wedstrijden tegen Real Madrid heeft gewonnen.'' Manu Garcia kan een lach niet onderdrukken als NAC-museummedewerker Wilbert Weterings wijst op de enige wedstrijd en daarmee de enige overwinning van de Bredase club op de Europese grootmacht, in de voetbalprehistorie (1919, 0-4).

Begrip

De Spaanse dribbelaar is een van de nieuwe spelers van de club die deze woensdagmiddag een 'spoedcursusje' NAC krijgen. Een middag die vooral in het teken staat van een nadere kennismaking met de actieve supporters van de club. Drie jaar geleden in het leven geroepen om meer begrip te kweken tussen nieuwe supporters, nieuw personeel en de aanhang.

Ruis op de lijn

,,Jaren geleden belde Rob Penders me op na een wedstrijd'', zo begint organisator William Vogels het verhaal van de oorsprong van deze dag. ,,Hij was nog actief als speler. Penders vroeg waarom wij als supporters de spelers toch uitfloten tijdens de wedstrijd. Dat was toch niet nodig? Ik maakt hem duidelijk dat we niet hen, maar de scheids uitfloten. Er zat ruis op de lijn, tussen het veld en de tribune.'' En die ruis, die moest snel weg, meende Vogels.

Clubcultuur

Hij besloot daarom, in samenwerking met onder meer Ad van den Bemt van de supportersvereniging en John de Leeuw van het NAC Museum, om spelers en supporters nader tot elkaar te laten komen. Al het nieuwe personeel (,,Niet alleen de nieuwe aanvaller, maar ook de dame achter de balie'') wordt bij aanvang van het seizoen uitgenodigd om een middagje ondergedompeld te worden in de clubcultuur.

'Speel altijd met je hart'

,,Welcome at the home of supportersvereniging Breda'', zo verwelkomt Vogels alle nieuwe gezichten in het supportershome. ,,Elke wedstrijd die jullie spelen, zullen wij er zijn om jullie te steunen'', vult Van den Bemt in het Engels aan. Want met zoveel nationaliteiten is Nederlands niet langer de voertaal bij de Bredase club. ,,Speel altijd met je hart. Supporters geven je vleugels. Niet Red Bull'', knipoogt hij.

De spelers krijgen een inkijkje in Toren 3, de thuishaven van de Breda Loco's. Vervolgens worden ze meegenomen in de historie van NAC, in het museum in het stadion. Daar leren ze onder meer over het landskampioenschap van NAC in 1921, de winst van de KNVB-beker in 1973 en over Rat Verlegh: ,,Our own Johan Cruyff.''

,,Normaal kom ik alleen op de plekken in het stadion waar ik moet zijn'', zegt verdediger James Horsfield, die inmiddels al een half jaar in Bredase dienst is. ,,Of in de Jumbo, om eten te halen'', lacht hij. Het verdere programma leidtnaar de Burger Bar en feestcafé 't Stammeneke. Een lange nacht doorhalen zoals NAC-helden uit de recente geschiedenis deden? Horsfield lacht: ,,We hadden een erg zware training vandaag, dus ik denk niet dat het laat wordt.''