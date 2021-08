Spoedcursus over corso Zundert dankzij expositie in Van GoghHuis: ‘Een mini-versie, want we zijn volop wagens aan het bouwen’

Met vereende krachten is zondagmiddag in het Vincent van GoghHuis gewerkt aan een corso-expositie. Vanaf woensdag kunnen geïnteresseerden zich aan de hand van informatiezuilen, wandkaarten en maquettes de basis van het corso bij laten brengen.

Vorig jaar, toen het corso om welbekende reden afgelast werd, vond een grootste corso-expo plaats in het voormalige Rabobankgebouw. De te bezichtigen objecten die nu een tijdelijk plekje in het museum krijgen, komen voort uit die expo.

,,Het is een miniversie”, zegt Johan van Trijp, terwijl hij tussen het sjouwen door even van een kopje koffie geniet. ,,Dat kon dit jaar ook niet anders, want we zijn momenteel volop wagens aan het bouwen.”

Leuk voor mensen van buitenaf

Van Trijp schat in dat deze expositie vooral leuk is voor mensen van buitenaf. ,,Vorig jaar was de expositie echt een feest voor de corsogemeenschap. Waarbij vooral de geschiedenis heel sterk belicht werd. Met alle prijzen van vroeger, vaandels, oude foto’s en ga zo maar door. Nu is het vooral een eerste kennismaking met het corso.” Net een spoedcursus. Of een ideaal startpunt voor de corsorondleidingen die binnenkort vanuit dit punt beginnen.

Na de koffie is het direct weer aanpakken geblazen. De verlichting is na het plaatsen van verschillende zuilen als eerste aan de beurt. Per zuil komt een bepaald aspect van het bloemenfeest aan de orde. Het werk op het veld, de bouw, het ontwerp, enzovoort. De ruimte achter in het Vincent van GoghHuis is beperkt, dus hier moet efficiënt gebruik van gemaakt worden. Dat wordt straks met het plaatsen van enkele maquettes nog even puzzelen.

IJzerprijzen verdrievoudigd

Van Trijp laat weten dat het werk bij zijn buurtschap, buurtschap Tiggelaar, ondertussen gestaag vordert. ,,Natuurlijk is onze wagen op tijd klaar”, zegt hij stellig. Corona is niet eens het grootste probleem. ,,De ijzerprijzen zijn verdrievoudigd. Om die reden zijn we al wat zuiniger gaan bouwen. Een ander probleem is de kou die we gehad hebben. Die zorgt ervoor dat de bloemen zeker een week of twee later van het veld komen. En als die niet op tijd zijn, zullen we ergens anders bloemen in moeten kopen.”

De corso-expo is gratis te bezoeken tot aan het corsofeest dat dit jaar op 5 en 6 september op het programma staat. Helaas mét de kanttekening dat een en ander afhankelijk is van de ontwikkelingen rond Covid-19.

