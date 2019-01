Spinolaboot terug op vertrouwde stek aan Spanjaardsgat in Breda

BREDA - Even voor 15.30 uur vrijdagmiddag is na een maandenlange afwezigheid de Spinolaboot weer teruggekeerd in de haven van Breda. De barboot ligt nu weer op zijn vertrouwde stek bij het Spanjaardsgat.

,,Hij is weer terug. Dat voelt vertrouwd om te zien", zegt een medewerkster van de KMA. Iets eerder dan verwacht, zo'n anderhalf uur, meert de oude klipper (uit 1916) aan in de haven van Breda.

Eigenaar Geert Blenckers en zijn zakenpartner Jeroen van Schijndel, beide uit Helmond, zijn niet aanwezig om de touwen vast te leggen. ,,We draaien een groot evenement en zijn dus erg druk. Ook was tot kort geleden niet duidelijk hoe laat de boot precies zou aankomen. We konden hier dus geen rekening mee houden. Maar we volgen het proces wel hoor, alleen dan op afstand", aldus Blenckers.

Het schip heeft de afgelopen maanden in Maasbracht op de werf gelegen om opgeknapt te worden. Vorig jaar werd de klipper gekocht door het ondernemersduo. Ze gaan een nieuw horecaconcept introduceren. De Spinola was voorheen bijna vijftig jaar lang een donkere kroeg.

Nadat de boot werd overgenomen van eigenaren Ary Vroon en Paul Verloop, is er 6 weken gewerkt aan het strippen van het schip. Daarna voer het naar Limburg waar het de afgelopen maanden is opgelapt. Toch is daar weinig van te zien.

Blenckers: ,,In de klipper is een betonnen vloer gestort met vloerverwarming. De zichtbare veranderingen komen pas vanaf volgende week. Maandag gaan we beginnen met de opbouw.”

In eerste instantie was de bedoeling om in juli vorig jaar al te openen als Bobby's Boat, maar dat bleek te optimistisch. Nu verwachten ze met carnaval te openen.