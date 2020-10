Spijkerbroeken met een Zunderts tintje

Het gaat om 'wede’ een inheemse plant die ooit in het West-Brabantse groeide en waaruit een blauw pigment werd gehaald. Wede werd, tot de komst van het uit Azië afkomstige indigo, in de lakenindustrie gebruikt om wol te verven.

Textielkunstenares

In haar zoektocht naar natuurlijke pigmenten uit inheemse planten, stuitte textielkunstenares Claudy Jongstra op de wede. Ze benaderde het Van GoghHuis in Zundert. De twee besloten samen te werken. Uit wede die bij landgoed Wallsteijn in Zundert is geplant, onttrekt Jongstra straks pigmenten waarmee zij onder meer een nieuwe jeanslijn wil kleuren.

Over een voorproefje dat deze week is te zien bij de (digitale) Dutch Design Week, over de samenwerking met Zundert, haar zadenbank van inheemse planten en over haar zoektocht naar pigmenten zoals Van Gogh gebruikte, vertelt ze zondag om 19.30 uur in kunstprogramma Mondo op NPO2.

Van Claudy Jongstra hangen overigens al jaren wit-gele gordijnen in de vaste tentoonstelling 'De wortels van een meester’ in het Van GoghHuis in Zundert.