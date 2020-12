Spijbelaars en leerplichtambtenaar worden vriendjes in coronatijd: ‘Ze zien ons als bondgenoot’

Inbreker op heterdaad betrapt door buurtbewo­ner in Breda

9 december BREDA - Een buurtbewoner betrapte dinsdagavond omstreeks 19.30 uur een inbreker bij een woning aan de Haydnlaan. De politie sloeg niet veel later een 51-jarige verdachte uit Breda in de boeien. Of de man iets uit de woning heeft meegenomen, is nog onbekend.