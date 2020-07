Spierballen aan de oevers van de Galderse Meren

Vrouw aangereden na net te zijn genezen van kanker, Bredanaar krijgt taakstraf

15:30 BREDA - Een 33-jarige Bredanaar heeft vrijdag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 180 uur gekregen, omdat hij in z’n haast een oude vrouw op de fiets aanreed op de Heerbaan in Breda.