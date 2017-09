'Spiderman' hangt rond in Bredase wijk Heusenhout

Hartje Breda Opening speeltuin Gielis Beijsstraat

Eindelijk is het speeltuintje aan de Gielis Beijsstraat er. Of nou ja: het begin, want af is het nog steeds niet. ,,De Wet van Murphy", noemde wethouder Patrick van Lunteren de totstandkoming. Alles ging mis wat er mis kon gaan: een brand bij de leverancier van de speeltoestellen gooide roet in het eten en een failliete aannemer kon de klus ook al niet klaren.