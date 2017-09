'Spiderman' die kinderen aanspreekt in Breda is verward persoon

BREDA - De volwassen man in Spiderman-pak die kinderen aanspreekt in de wijk Heusdenhout, heeft dat al eerder gedaan in steden als Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort en Tilburg.

De man is volgens de politie een verward persoon. "Eigenlijk is het een triest verhaal. Deze man valt tussen wal en schip. Hij is al eens onderzocht door de ggz, maar er is geen noodzaak om hem op te nemen. Hij is geen gevaar voor zichzelf en ook niet voor anderen", vertelt Eric Passchier, woordvoerder bij de politie.

'Geen zware jongen'

Sinds 2013 is deze man in pak een bekende van de politie. In de steden Amsterdam, Eindhoven, Amersfoort en Tilburg is hij al eerder gesignaleerd in zijn Spiderman-pak. "De man spreekt kinderen aan waardoor er onrust in een wijk ontstaat. En dat is ook terecht. Dan komen wij ermee in aanraking, maar wij kunnen niets doen. Hij heeft geen strafblad, hij is enkel een keer aangehouden voor een diefstal. Het is geen zware jongen. We kunnen hem niets bieden."

Volgens Passchier kan de gemeente Breda er wel iets aandoen en gaat ze dat ook doen. De man woont nu namelijk in een garagebox. Vermoedelijk in een van de garageboxen nabij de Heusdenhoutsestraat. "De gemeente zal de man vertellen dat hij daar niet mag wonen. Waarschijnlijk belandt hij dan op straat en dat wil je ook niet. De gemeente zal een passende oplossing zoeken."

Waarschuwing

Het verhaal kwam naar buiten nadat een tweetal ouders gisteren aan de bel trok bij de directeur van KBS Weilust, Kees van Sprundel. Hun kinderen stonden in een steegje te praten met een man in een Spiderman-pak. Die man vertelde dat hij de Nederlandse Spiderman is en in een garagebox woont. Toen de ouders dichterbij kwamen, ging de man weg. "Er is niets gebeurd, maar wij wilden het toch onder de aandacht brengen bij de ouders", vertelt Van Sprundel. Daarom stuurde hij diezelfde dag nog een e-mail rond.

De betreffende ouders kenden weer andere ouders waarvan de kinderen ook al waren aangesproken door de man in pak. "De kinderen waren niet bang, want zij gaan er vanuit dat Spiderman een goed persoon is. Maar wij vinden het toch vreemd als een volwassen man in een pak kinderen aanspreekt. Dus hebben we de ouders geattendeerd." In de e-mail schrijft de directeur - na overleg te hebben gehad met de wijkagent - dat ouders hun kinderen gewoon moeten laten buitenspelen. 'Maar kijk elk half uurtje even waar ze zijn of vraag of ze nog iets bijzonders hebben meegemaakt.'

Ondertussen heeft de politie de man achterhaald en aangesproken.

Afgeschrikt

De meeste ouders hebben hun kinderen niet gehoord over een volwassen man in een Spiderman-pak. Dat blijkt uit een rondvraag bij de school. Zij maken zich dan ook geen zorgen. Sommige kleine kinderen zijn wel afgeschrikt door het verhaal. "Mijn oudere kinderen lazen het verhaal voor en daar werd de jongste bang van. Die zal de komende dagen niet buitenspelen", vertelt een moeder bij KBS Weilust. Anderen houden hun kroost beter in de gaten.