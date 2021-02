Speurtocht naar raadselachtige verdwijning van Achtmaalse Zouaven

Madese Daniëlle weer thuis na roerige maand in Big Bro­ther-huis: ‘Mijn familie wilde me er al eerder uithalen’

3 februari Na ruim een maand in het huis van Big Brother is Daniëlle uit Made weer thuis. Door de negativiteit in het huis en een ingreep van Big Brother besloot ze zelf haar koffers te pakken. Ze kijkt terug op een intense maand vol ups en downs: ‘Het was niet mijn experiment, maar wel een superleuke ervaring.’