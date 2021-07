Spetterend diplomafeestje op Mencia Sandrode in Zundert

Video Camper vliegt in brand in Breda, bestuurder raakt gewond aan arm

17 juli BREDA - Bij de stoplichten op de Ettensebaan in Breda, ter hoogte van de IKEA, is zaterdagmiddag een camper in brand gevlogen. De brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig verloren ging. De bestuurder merkte dat de camper rookte aan de achterzijde en kon het voertuig verlaten.