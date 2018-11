Spelletjesmiddag voor ouderen in Zundert: ‘Helemaal verknocht aan Rummikub’

ZUNDERT - ,,Ik snapte er nog niet alles van, maar het was wel leuk om te doen." An de Maeyer speelde zojuist voor het eerst van haar leven Qwirkle. Samen met de rest van 'haar' huiskamerclubje is ze vanuit het Nonnekeshof een middagje te gast bij de vraagwinkel in Zundert.

Tijdens deze middag krijgen ze de gelegenheid om een aantal nieuwe gezelschapsspellen uit te proberen. De spelletjes zijn speciaal geschikt voor senioren. Ze zijn bijvoorbeeld groter, beter leesbaarder of juist specifiek bedoeld om de motoriek te trainen. Na Qwirkle, wat in eerste aanleg een domino-variant is, volgt een spel dat vooral bedoeld is om een gesprek op gang te brengen. Niet zozeer om te winnen.

Op dobbelstenen van een centimeter of vijf groot staan verschillende plaatjes. Degene die gooit kiest een plaatje hiervan uit als uitgangspunt om iets te vertellen. Een van de dames kiest het plaatje van een hond en al snel blijkt dat de meesten aan tafel hier wel bepaalde herinneringen bij hebben. ,,Als kind had ik een hond op het voeteneinde slapen", zegt een van de deelneemsters. ,,Dat was lekker warm op de koude slaapkamer." Een ander weet nog hoe hun hond een tuigje aan kreeg.

Dobbelspel

Het Werpspel, een dobbelspel dat daarentegen wél weer een duidelijk speldoel heeft, lijkt op iets minder enthousiasme te kunnen rekenen. ,,Ik vond er niet veel aan", zegt Corrie Walter eerlijk. Gevraagd naar het meest geliefde spel, is de tafel unaniem: Rummikub! Bij Nonnekesveld is al een spel aanwezig en o wee als dat een weekje in de kast blijft staan. ,,We hebben vier groepen", zegt Cherynn van Kalmthout van Stichting Welzijn Zundert. ,,Die komen eens per week bijeen. Vooral deze groep is helemaal verknocht aan het spel."

Vraagwinkel

De vraagwinkel is opgezet door ouderenzorgorganisatie Avoord. In het verlengde van hun telefonische klantenservice. De dienstverlening gaat echter veel verder dan het beantwoorden van vragen over (thuis)zorg, woningaanpassingen of andere ondersteuning. De winkel is gezellig ingericht met uiteenlopende cadeauartikelen. Van streekproducten tot verjaardagskaarten. Er staan boeken en woningdecoraties én er is een kast waarin standaard wat spellen te koop staan, nog los van de spellen die besteld kunnen worden. Hier staan ook puzzels, tot 1.000 stukjes. Deze verschillen van andere puzzels door hun grotere stukken zónder dat er een kinderlijke voorstelling op staat. ,,Die zouden we nog wel een paar kunnen gebruiken", zegt Van Kalmthout.