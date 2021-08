Spelletje beachvolley midden in Breda? Het kan nu in de giga-zandbak op het Chasséveld

BREDA - ,,Zo, nou hebben we dit jaar toch mooi ‘Breda aan ‘t strand’. Kunnen de ouders lekker op een handdoekje liggen, terwijl de kinderen een balletje slaan.” Op het Chasséveld in Breda ligt sinds deze week een gigantische zandbak. Fijn voor iedereen die in het hart van de stad opeens zin heeft om eens een potje te beachvolleyen.

Waar de coronapandemie allemaal niet toe leidt. Als het virus niet had rondgewaard, dan was het Chasséstrand er waarschijnlijk niet eens gekomen. De investering van zo’n 40.000 euro in de negenhonderd ton zand is in ieder geval in zijn geheel afkomstig uit het ‘coronamaatregelenpakket’ van de gemeente Breda.

Zand waait niet snel weg

Quote Bij goed gebruik en wanneer het weer het toelaat laten we het zand misschien langer liggen. Boaz Adank, wethouder Coördinatie aanpak Corona Breda Het zand dat op een deel van de parkeerplaats is gestort is vergelijkbaar met dat op een echt strand. Het bestaat uit korrels met een formaat van gemiddeld 0,2 millimeter. Dat heeft als voordeel dat het niet zo snel wegwaait, maar toch prettig aanvoelt. Het zand blijft in principe tot halverwege september liggen, waarna het kan worden hergebruikt in de bouw.

,,Maar bij goed gebruik en wanneer het weer het toelaat laten we het zand misschien langer liggen’’, belooft wethouder Boaz Adank (Coördinatie aanpak Corona, VVD). Er zal volgens hem geen permanent toezicht zijn op het strand en de ‘sportcontainer’ die ook is geplaatst. Dat is ook niet nodig, denkt de wethouder: ,,Het politiebureau zit vlakbij, er staan hier overal camera’s en af en toe komt er iemand van stadstoezicht langs.’’

Invalidenparkeerplaatsen weg

Heel creatief, zo’n ‘zandbak’, maar dat gaat wel ten koste van een aantal parkeerplaatsen voor invaliden, zegt Inge Verdaasdonk, fractievoorzitter van de SP-raadsfractie. Al voordat wethouder Adank het beachvolleyveld officieel in gebruik heeft genomen, is ze in de pen geklommen. In een brief aan burgemeester en wethouders stelt ze de vraag of het ‘rechtvaardig is om acht invalidenparkeerplaatsen op te offeren’ voor het tijdelijke sportterrein.

Quote Trouwens, op dezelfde plek heeft drie maanden lang een reuzenrad gestaan. Boaz Adank, wethouder Coördinatie aanpak Corona Breda

Adank bestrijdt dat er een probleem is. ,,De parkeerplaatsen die we nu van het parkeerterrein afsnoepen hebben geen enkel effect op de parkeerdruk’’, zegt de wethouder. ,,En we verplaatsen het bord waarop staat waar de invalidenparkeerplaatsen zijn. Trouwens, op dezelfde plek heeft drie maanden lang een reuzenrad gestaan. Toen heb ik de SP ook niet gehoord over het verdwijnen van invalidenparkeerplaatsen.’’