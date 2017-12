Spelers NAC steunen supporters met bezoekjes: 'Met een goed gevoel de kerst in'

VideoBREDA/ETTEN-LEUR - ,,Herken je ons, of niet?'' Verbouwereerd knikt de jonge Luuk: ,,Ja. Mounir El Allouchi. En Bart Meijers.'' De twee NAC-spelers die hij altijd van afstand zag, daar in dat toch wel imposante Rat Verlegh-stadion, staan nu in levende lijve voor hem. ,,We hebben een mooi pakketje voor je vader. Is hij thuis?'' Helaas, moet Luuk melden, vader André is werken. En nu?