Speer van Rijsbergen: feestje voor de wielerfan

Deze uitvoering van de wielertoertocht rond het Brabantse dorp kreeg de handen nog meer op elkaar dan die van vorig jaar. "We zijn hier vandaag met 135 vrijwilligers in touw om het iedereen naar de zin te maken", zegt organisator Nico Matthijssen. "We hebben natuurlijk de mazzel dat een van de belangrijkste voorwaarden, waarop we geen invloed hebben, perfect is. Net als vorig jaar is het prima weer", kijkt hij naar boven.

Maar verder heeft zijn team niets aan het toeval overgelaten. "We hebben met elfhonderd inschrijvingen ongeveer honderd deelnemers minder dan vorig jaar", weet mede-organisator Koen van Broekhoven. "Maar we hielden ook rekening met tweeduizend deelnemende wielrenners. We hadden alles in huis om ook zo veel mensen van alles te voorzien. Maar wij vinden het aantal prima zo. Beter een stabiele basis wegzetten voor zo'n evenement, dan explosief groeien. Het draait voor ons niet om de aantallen, maar om de tevredenheid van alle mensen. Ook de bezoekers en de sponsors."

Enorme smile

Volgens Matthijssen zijn de complimenten bepaald niet van de lucht: "Iemand zei vanochtend tegen me: 'iedereen loopt hier met een enorme smile rond. Allemaal jullie schuld!'. Wat we allemaal extra doen? Er zijn veel meer waterpunten langs het parcours, daar krijgen we heel veel reacties op. Ook de manier waarop het parcours is uitgezet, krijgt veel lof. En volgens mij uniek: we staan overal met gratis zonnebrand. Geen overbodige luxe met dit weer. En we zorgen dat het niemand aan iets ontbreekt met eten en drinken. Alles is in ruime mate voorradig."

'We zijn van iets simpels uitgegaan bij de voorbereiding'

"En let wel", voegt Van Broekhoven toe, "dit is een toertocht he, er zit geen enkel wedstrijdelement in." Intussen is het VIP-deel van 'Wielerdorp Rijsbergen' goed gevuld en zijn er geanimeerde gesprekken met bijvoorbeeld oud-voetballer Johnny Rep en natuurlijk tal van wielerhelden van weleer. Zoals 'local heroes' Johan van de Velde en Jac Hanegraaf, als deel van de roemruchte TI-Raleighploeg van Peter Post. "We zijn van iets simpels uitgegaan bij de voorbereiding", legt Matthijssen uit. "Hoe zouden we zelf als rijder of bezoeker ontvangen willen worden? Vergeleken met vorig jaar hebben we met name het terrein hier meer aandacht gegeven. Een grotere tent, meer parasols, dat soort zaken. Het moet voor iedereen een leuk uitje zijn. Hoe veel bezoekers we door de dag ontvingen? Minstens tweeduizend, ik denk veel meer."