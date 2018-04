Speels apenkooien in Breda met een biertje na afloop

BREDA ,,Waarom zijn er geen apenkooiverenigingen?", vroeg cabaretier Theo Maassen zich in 1996 af in zijn show 'Neuk het systeem'. ,,Apenkooien was het allermooiste dat er was?"

Inmiddels ís er zo'n apenkooivereniging, met de veelzeggende naam ApenkooiGym. Wekelijks leven zo'n vijf tot tien deelnemers zich uit in de gymzaal aan de Brouwmeesterstraat, onder begeleiding van echte gymleraren. ,,Het zijn intensieve activiteiten, voor volwassenen", legt Merel Meulmeester van deze organisatie uit. ,,We spelen apenkooi, trefbal, het James Bond-spel; spellen die je vroeger ook met gym deed en waar je toen zoveel plezier in had."

Dat schoolse plezier is zaterdagavond ook goed zichtbaar, waar dertig deelnemers -overwegend twintigers, met enkele dertigers en veertigers- zich aangemeld hebben voor een avondje ravotten met kasten, banken, touwen, matten, rekken en ballen.

Glow in the dark

Dit is geen gemiddelde apenkooiavond, maar een speciale glow in the dark-editie. Ofwel: de lichten zijn uit, de toestellen zijn aangekleed met fluorescerend materiaal en ook de deelnemers zijn in het donker waarneembaar door fluorescerende, felle kleuren. De organisatie is in handen van ApenkooiGym, in samenwerking met Nieuwe Mensen Leren Kennen (NMLK), een platform dat landelijk wekelijks ruim tweehonderd activiteiten organiseert met als doel connecties te leggen. Mensen te leren kennen.

Bert Huijben uit Capelle is een fanatieke bezoeker en speurt regelmatig naar iets van zijn gading. ,,Tot voor kort ging ik iedere week, of zelfs vaker. Als iets me aanspreekt -en dat doet het vaak- dan neig ik ernaar de auto te pakken, dat is toch beter dan thuis zitten?" Huijben ontmoette op deze manier al acht écht nieuwe vrienden. ,,Waarmee ik ook buiten NMLK afspreek, waarmee ik regelmatig contact heb, ook via WhatsApp. Nu ga ik wat minder vaak, ik heb namelijk een nieuwe vriendin." Die vriendin is Eefje Waque (39), die dankzij haar nieuwe vriend ook steeds enthousiaster wordt over de activiteiten. ,,Het leuke is: ik kende NMLK al, maar durfde niet goed te gaan. Ik hikte er tegenaan, hij neemt me gewoon mee. Vorige week hebben we gekanood. Dit is echt heel leuk, het gaat er zo fanatiek en enthousiast aan toe."

'Ontzettend leuk'

Deelneemster Marlijn Megens komt niet zozeer voor de contacten, maar voor het spel zelf. ,,Ik doe aan beachvolleybal en onlangs gingen we trefballen. Dat was ontzettend leuk, het deed inderdaad denken aan de middelbare school. En toen hoorde ik hiervan." Megens ervoer wel dat een dergelijke activiteit kan helpen bij het ontmoeten van mensen. ,,Ik botste tijdens het spel met iemand en kwam op die manier in gesprek. Het is heel eenvoudig om op die manier iemand te ontmoeten."

NMLK-initiatiefnemer Carlo Vuur zag een prima eerste editie in Breda. ,,Het apenkooien is in de randstad een stuk populairder en bekender. Hier moesten we de regels van alle spellen uitleggen, waardoor het tempo een stuk lager lag dan we in bijvoorbeeld Amsterdam gewend zijn. Maar er was wel veel plezier. Er is enthousiasme." Na afloop togen de meeste deelnemers voor de napraat naar Beers & Barrels, waar wellicht nieuwe vriendschappen zijn geboren.