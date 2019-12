Speelplek weg, bult zand blijft achter in Stationskwartier Breda

Mooie Boules komt naar Breda: jeu de bou­les-food­hall bij station

12:33 BREDA - Mooie Boules, dat inmiddels drie vestigingen in de Randstad heeft, komt volgend jaar ook naar Breda. Het is een concept waarbij bezoekers kunnen borrelen, eten en jeu de boules spelen. Mooie Boules betrekt in Breda een grote ruimte aan het Stationsplein.