Spectaculaire groei distributiecentra in West-Brabant

Dat blijkt uit cijfers van makelaarscollectief Dynamis. Qua groei in deze bedrijfstak staat West-Brabant daarmee op de tweede plaats. Alleen de regio Venlo deed het vorig jaar met 410.000 vierkante meter aan nieuwe bedrijfspanden in deze sector nog beter.

Arbeidsmarkt

Bedrijfsmakelaar Maarten van Trijen van Van de Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars in Breda is niet verrast door de enorme groei. ,,In Roosendaal zie je op bedrijfsterrein Borchwerf II al een tijdlang de nodige grote distributiecentra verrijzen. De arbeidsmarkt daar sluit ook goed aan bij dit soort bedrijvigheid. En bij Moerdijk zien we dat daar bedrijven neerstrijken omdat de haven in Rotterdam vol zit.’’

Verwacht wordt dat met name op Moerdijk het aantal distributiecentra en opslagruimten de komende jaren nog veel verder zal toenemen als het huidige bedrijventerrein straks is uitgebreid met het Logistiek Park Moerdijk, de nieuwe strook bedrijfsterrein in de oksel van de A16 en de A17.

Lelijke blokkendozen

Elders in West-Brabant blijft de groei van dit soort bedrijven flink achter. In Breda werd in 2017 maar 12.000 vierkante meter aan nieuwe distributiecentra gebouwd en in Bergen op Zoom 7.000. Niet iedereen is daar even rouwig om. Veel mensen vinden de enorme blokkendozen waar de distributiecentra in zijn ondergebracht erg lelijk, bovendien werken er vaak maar weinig mensen.