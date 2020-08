Spectaculaire bolides kijken op Breepark: ‘Hier word ik nu echt gelukkig van’

videoBREDA - Van Lamborghini’s tot Kevers. Op Gr8 Summer Jam op het Breepark staan dit weekend zo’n tweehonderd getunede auto’s opgesteld. Vehikels waarbij iets is toegevoegd, verbouwd of anderszins aangepast. Soms subtiel, vaak over the top. ,,Het merendeel is echt smakeloos gedaan, met veel te veel plastic”, vinden vrienden Jeroen Schot en Dennis Kapper. ,,Voor ons is subtiliteit de kunst.”

De mannen vinden het bijvoorbeeld van waarde als een auto uit de seventies die authenticiteit iets behoudt. Maar discoverlichting, overdreven velgen, kitcherige wieldoppen en shiny velgen voeren hier toch de boventoon. Ach, ook daar zijn liefhebbers voor, uiteindelijk.

Gr8 Summer Jam is een evenement van het Vlaamse Gr8 Magazine, in samenwerking met organisator 402 Automotive. Oorspronkelijk zou het plaatshebben in Kortrijk, maar daar zijn evenementen vooralsnog verboden en dus werd uitgeweken naar Nederland, op berijdbare afstand van de grens. Op het parkeerterrein van Breepark staan dan ook heel wat auto’s met Belgisch kenteken.

Bijzondere exemplaren

Binnen in de zaal staan de bijzondere exemplaren, geselecteerd door een jury. Buiten staan de iets mindere goden, hoewel Schot en Kapper ook die keuzes soms discutabel vinden. ,,Dit is ook echt supersmaakgevoelig hoor. Niets wat hier staat is standaard, dus dan gaat het erom wat je mooi vindt of juist niet. Maar ik vind wel dat het zoeken is naar subtiele tuning. Je ziet het hooguit bij de oudere auto’s en die zie je buiten net iets meer.” Ze staan even stil bij een Mercedes. Een vrij nieuw model, maar met wielen uit de jaren ‘90 en aangepaste velgen. ,,Dit is prachtig. Alles klopt hieraan: hij ligt nu een stuk dichter op de weg, de wielen passen er perfect bij. Hier word ik nu echt gelukkig van.”

De auto’s zijn overigens allemaal gewoon over de weg naar Breda zijn gekomen. ,,In Kortrijk is ruimte voor zo’n duizend. Het is een beetje een oefening, ook voor ons. Want hierna gaan we zoiets doen in Ahoy, dat weer vier keer zo groot is als hier”, legt Ronald van den Broek van 402 Automotive uit, wijzend op de coronamaatregelen.

Volledig scherm Impressie van de International Carshow op Breepark. © Pix4Profs/René Schotanus