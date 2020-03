Speciale sheltersuits uitgedeeld voor de meest kwetsbare dak- en thuislozen in Breda

De speciale pakken zijn dinsdagochtend afgegeven door de Sheltersuit Foundation bij de inloop in De Faam aan de Liniestraat, die overigens vanwege het coronavirus is gesloten. Er is een groep daklozen die geen gebruik maakt van de nachtopvang.

Tien, twintig mensen? ,,Ik weet het aantal niet precies, maar dat is nog een voorzichtige schatting”, zegt Manuela Blaswich van het tweekoppige straatteam dat met een bus de daklozen van koffie voorziet en de pakken uitdeelt.

In beeld krijgen

,,We zijn er heel blij mee. Overdag gaan de temperaturen nog wel, maar ’s nachts koelt het behoorlijk af. We doen ons best de daklozen in de opvang te krijgen, maar dat lukt niet voor iedereen. We proberen iedereen in beeld te krijgen, soms zie je toch ook weer nieuwe gezichten.”

Naaiatelier

Oprichter van de Sheltersuit is Bas Timmer die met een camper volgetast met honderden pakken een ronde maakt langs de steden. De pakken zijn gemaakt in een naaiatelier in Enschede door voormalige vluchtelingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een race tegen de klok, zegt hij. Bedden in de opvang worden verder uit mekaar gezet, waardoor er minder plek is. ,,En er zijn daklozen die geen gebruik durven maken van de opvang uit angst voor het virus.”

Gymzaal