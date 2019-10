Speciaal stomazakje om schaamteloos de openbare wc uit te lopen: ‘Juist mannen hebben er behoefte aan’

Pv­dA-lei­der Asscher droomt in Breda voorzich­tig van linkse lente

30 september BREDA - Het leven van een PvdA-leider gaat niet altijd over rozen. Iemand die daar alles over weet is Lodewijk Asscher. Op persoonlijk vlak verloor de man zijn vader, en als lijsttrekker raakte nog nooit iemand zoveel zetels kwijt als hij. Maandagavond keek de sociaaldemocraat bij boekhandel Van Kemmenade & Hollaers in Breda terug op deze periode aan de hand van zijn boek Wakker worden in het Lloyd hotel. ,,Niemand durfde mij te vertellen dat we op negen zetels stonden.”