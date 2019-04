Speciaal onderwijs promoot ‘de mooiste baan van de wereld’

Broodjes­zaak Deli Italiani eist schadever­goe­ding van gemeente Breda na sluiting

7:00 BREDA - De Bredase broodjeszaak Deli Italiani, die vorig jaar op last van burgemeester Paul Depla een week is gesloten, eist bij de rechtbank in Breda bijna 12 mille schadevergoeding van de gemeente. Volgens hun advocaat was die sluiting onterecht en is de zaak 4 mille aan inkomsten misgelopen.