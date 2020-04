Spatschermen, deuropeners: bij Bram in Etten-Leur draaien de 3D-printers volop

video Hartverwar­men­de dronebeel­den gemaakt boven Breda: ‘Houd vol, liefde is de baas’

9 april BREDA - Namens BN DeStem en #NLBlijftThuis heeft een drone donderdagmiddag beelden gemaakt boven Breda. ,,Pappa we houden van je”, ,,Houd vol”, ,,We missen jullie”, ,,Samen staan we sterk”. Bijna honderd Bredanaars tekenden en schreven op daken, straten, pleintjes en in tuinen boodschappen. Bedoeld als hart onder de riem tijdens de huidige coronacrisis.