Spar opent in de Boschstraat derde supermarkt in Bredase binnenstad

BREDA - Supermarktformule Spar opent komende donderdag een vestiging in de Boschstraat in Breda. Het is de derde ‘City Store’ van de keten in de Bredase binnenstad, na vestigingen in de Willemstraat en Ginnekenstraat.