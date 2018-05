Spanjaardsgat trapt af met The Greatest Showman

Getuige steekpar­tij Breda: 'Hij stak haar wel een keer of twintig'

22:54 Bij een steekpartij in de Klaverweide in Breda is woensdagavond een vrouw om het leven gekomen. Een 42-jarige verdachte uit Breda is ter plaatse opgepakt. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie kan daar nog geen informatie over geven.