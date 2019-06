Spanjaardsgat Festival gaat door weer en wind

Niettemin was het zaterdagochtend even alle hens aan dek voor de mensen achter het festival. “Twee lichtmasten van een meter of vier hoog zijn omgewaaid", zegt festivaldirecteur Jos Taalman. “Die stonden er als beveiliging voor in de nacht. Er komen andere voor in de plaats. Ook is er een zeildoek van bijna acht bij 4,5 meter afgescheurd.”

Het doek, met daarop in chocoladeletters Spanjaardgat Festival, zat bevestigd aan de zijkant van het podium. Hevige windvlagen hebben ervoor gezorgd dat het losscheurde. Zaterdagochtend is een nieuw doek bevestigd. “Verder hebben wij geen schade ondervonden. Al onze tenten zitten erg goed vast.”

Volledig scherm Het als gevolg van de storm afgescheurde zeildoek van het Spanjaardsgat Festival. © Spanjaardsgat Festival

Brass Legends

Het Spanjaardsgat Festival is deze zaterdag zijn vierde dag ingegaan. De reeks openluchtconcerten die nog tot en met 16 juni te zien en te beluisteren zijn, staat zaterdag in het teken van Brass Legends. Met onder meer zaterdagavond vanaf 20.30 uur een optreden van het Orkest Koninklijke Marechaussee, onder leiding van dirigent Peter Kleine Schaars.

Begrip

Het festival, dat zich afspeelt tegen het prachtige decor van het Kasteel van Breda, is inmiddels een begrip geworden. Het startte aanvankelijk - in 2004 - op twee avonden. In de beginjaren bevolkten vooral grote militaire orkesten het podium. Gerenommeerde, lokale amateurorkesten en ensembles namen in de loop der jaren het stokje over. Vanaf 2017 is serieus werk gemaakt van het verbeteren van het artistieke niveau.

“We hebben het in de afgelopen drie jaar echt naar een next level kunnen brengen", zegt bestuurslid Marja van Lieshout. “We hebben zowel programmering als imago en sfeer kunnen verbeteren.”

Tributes

Dit jaar scoort het festival tot dusver heel erg goed, zegt Van Lieshout. “We merken dat de thema's legends en tributes zeer aansprekend zijn.” Taalman geeft als voorbeeld de ABBA-tribute, waarbij de band ABBA Fever vrijdagavond begeleiding kreeg van harmonie Cecilia uit Princenhage. Hits als Dancing Queen, Mamma Mia en Waterloo leidden tot groot enthousiasme onder het publiek. Taalman: “Het is hier volgens ons nog nooit zo druk geweest op een avond van het Spanjaardsgat Festival. We schatten dat er rond de 5.000 mensen waren. Op de Hoge Brug en langs de Nieuwe Prinsenkade stond het rijen dik. Al voor het concert begon, was het ponton vol. Er kon niemand meer bij.”

Bohemian Rhapsody

Taalman vertelt dat hij dezer dagen in nauwe verbinding staat met weerstation in Woensdrecht. “Ik heb zeker vier, vijf keer per dag contact met ze. Mocht blijken dat we hier onweer krijgen, dan ontruimen we het ponton onmiddellijk.”

De start van het festival, afgelopen woensdagavond, viel in duigen omdat het KNMI overdag code geel had afgekondigd vanwege een naderend onweer. De filmvertoning van Bohemian Rhapsody ging daarom niet door. Maar Queen-liefhebbers... niet getreurd: de organisatie heeft besloten een nieuwe poging te wagen, en wel op woensdagavond 12 juni.