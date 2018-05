Spanjaardsgat Festival Breda walhalla voor filmliefhebbers

Getuige steekpar­tij Breda: 'Hij stak haar wel een keer of twintig'

21:25 Bij een steekpartij in de Klaverweide in Breda is woensdagavond een vrouw om het leven gekomen. Een verdachte is ter plaatse opgepakt. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie kan daar nog geen informatie over geven.