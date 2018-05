Spanjaardsgat Festival Breda: mix van genres en emoties

BREDA - Groot. Dat woord is het best van toepassing op het Spanjaardsgat Festival .,,We hebben een groot podium, waar grote orkesten, grote koren en grote acts staan voor een groot publiek", zegt Marja van Lieshout van het festival. Deze woensdagavond begint het. Met de film The greatest Showman. Op groot doek.

Het is inmiddels traditie. De laatste klanken van Breda Jazz zijn nog niet uitgedoofd, of de jazzbanieren op het ponton in het water bij het kasteel worden vervangen door die van het Spanjaardsgat Festival.

Volledig scherm Het Philips Symfonie Orkest treedt op tijdens het Spanjaardsgat Festival © Spanjaardsgat Festival Een festival dat ooit bescheiden begon met het Spanjaardsgat Concert. Maar dat nu, na vijftien jaar, is uitgegroeid tot een elf dagen durend cultureel evenement.

Breed publiek

Dat evenement wil zich meer en meer richten op een zo breed mogelijk publiek. Dit jaar is daarom extra ingezet op een programma dat een mix toont tussen van alles. ,,Van klassieke muziek tot Hollandse meezingers, van breakdance tot opera, het is er allemaal." Niet voor niets is het thema 'Let's mix it up!'

Even was het trouwens nog spannend of het door kon gaan, zegt Van Lieshout. ,,Hoewel we erop rekenden dat het goed zou komen, wisten we pas begin april echt zeker dat we alles financieel rond kregen dit jaar", verzucht ze. Dat was even stress. ,,Helemaal toen ook nog eens bleek dat Spinola, die altijd voor ons de horeca verzorgde, een nieuwe eigenaar kreeg."

Volledig scherm Spanjaardsgat festivak 2018 © Nick van Doorn Alles is op zijn pootjes terecht gekomen. Het geld is er, het festival kan doorgaan en uit de taps op het ponton vloeit als vanouds het bier.

Mix

En dus? ,,Staan er vanaf woensdag vrijwel elke dag geweldige acts op het ponton", zegt Van Lieshout handenwrijvend. Woensdag dus een film, waar vooraf een hapje kan worden gegeten. En festival-partner Pathé samen met beiaardier Paul Maassen een filmmuziek-luisterwedstrijd houdt. ,,De film kan pas beginnen als het donker is."

Donderdag is het swingen met een Night of Soul en vrijdagavond denderen tijdens de speciale tribute 'We will rock you' tientallen klassiekers van Queen over het water van het Spanjaardsgat.

Volledig scherm Spanjaardsgatfestival © Chris Kooistra Het weekend is klassieker getint. Met op zaterdag de Johan Willem Friso kapel die samen met het Brabant Koor en jeugdkoor Souvenir de opera Carmina Burana opvoert. Zondag stapt het toonaangevende Philips Symfonie Orkest de bühne op. Onder leiding van 'maestro Jules' (van Hessen) worden de geheimen van Mahler onthuld.

Meezingen

Zo blijft de sfeer wisselen. Dans op maandag, slagwerk op dinsdag. Donderdag en vrijdag het Spanjaardsgat Concert met als thema 'Breda Remixed'. Er is brass, het traditionele Salsa aan de Haven (zondag 27 mei) en.: ,,Breda kan weer lekker meezingen", zegt Van Lieshout. Hollandse hits. Op zaterdag 26 mei. ,,Met een heel populaire zanger als gast." Wie? ,,Dat houden we nog even geheim", lacht Van Lieshout.