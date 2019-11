Spanjaard rijdt op A16 100 kilometer per uur... te hard

De topsnelheid van de Spanjaard was 250 kilometer per uur. Gecorrigeerd komt zijn gemiddelde snelheid uit op 226, wat nog altijd 96 kilometer per uur harder is dan toegestaan. Ter vergelijking: als hij dit tempo had volgehouden tot zijn eindbestemming Brussel, was hij er al in iets meer dan een halfuurtje aangekomen. Wie zich aan de snelheidslimiet houdt, doet er zo’n uur en tien minuten over.