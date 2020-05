Spandoeken liggen klaar voor protestmars in Zandberg tegen betaald parkeren

BREDA - De petitie tegen invoering van betaald parkeren in wijk Zandberg in Breda is tot nu toe door 750 mensen ondertekend. Voor de protestmars komende donderdag hebben zich inmiddels 70 bewoners aangemeld, meldt mede-organisator Peter Elbertse.

De voorbereidingen voor de protestactie, inclusief spandoeken met stevige teksten, zijn in volle gang. Verzamelplaats voor het vertrek donderdag (18.30 uur) is de rotonde op de Baronielaan (bij de zuidelijke rondweg), om dan koers te zetten dwars door de stad naar het stadhuis.

De raadsvergadering, met het parkeerbesluit op de agenda, wordt dan rond 19.15 uur even onderbroken zodat burgemeester Paul Depla de petitie in ontvangst kan nemen.

Anderhalvemeter-lint

Elbertse over de veiligheid en corona: ,,Er zijn verkeersregelaars en we houden rekening met de anderhalvemeterrichtlijn. We dragen rood-wit lint met ons mee om voldoende afstand te houden van elkaar.”

Het betaald parkeren in Zandberg-West en -Oost en het oostelijk deel van Boeimeer, tot aan de zuidelijke rondweg, levert de afgelopen maanden veel discussie op tussen voor- en tegenstanders.

Woonklimaat verbeteren

Uit onderzoek van de gemeente zou blijken dat er veel vreemdparkeerders zijn, veelal mensen die gaan shoppen in het centrum of personeel van winkels. Het betaald parkeren is volgens B en W nodig om het woonklimaat te verbeteren en gaat dit najaar in voor de hele wijk, om een waterbedeffect te voorkomen.

De bezwaarmakers wijzen erop dat het vooral in de avond en nacht vol staat met auto's, maar die zijn dan wel van ‘eigen bewoners’. Elbertse: ,,En dat los je niet op met betaald parkeren.”

Quote Dit los je niet op met betaald parkeren. We vragen de politiek pas op de plaats te maken. Peter Elbertse, Mede-organisator protestmars Zandberg

,,We vragen de politiek pas op de plaats te maken, om eerst een draagvlakonderzoek te doen in de wijk. Eventueel valt dan te bezien of betaald parkeren alleen aan de randen ingevoerd moet worden.”

Raadsmeerderheid

Onlangs bleek dat een ruime raadsmeerderheid het besluit voor betaald parkeren, opgenomen in het bestuursakkoord van de coalitie van VVD, PvdA en D66, steunt. Er zitten donderdag tijdens het slotdebat wel een paar moties in de pen.

Elbertse: ,,Het besluit stond eigenlijk al vast, er is geen sprake geweest van een goed proces, van participatie. Als er nu geen gehoor wordt gegeven aan de wens uit de wijk, is dat een slag in het gezicht van de democratie.”