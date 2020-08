Spaans rondje: Viva España in het hart van Breda

Spaans Rondje Breda is de nieuwste stadswandeling die via de site van Breda Promotions aangeboden wordt. Afgelopen zondagochtend liep een groep genodigden bestaande uit stadskenners en mensen die verbonden zijn aan de afgelaste Vuelta-start als eerste de wandeling. Met elke stadswandeling lijkt zich een nieuw stukje Bredase geschiedenis te ontvouwen. In een moeite door onderstreept de wandeling het Bourgondische karakter van de stad met verschillende tussenstops waar de deelnemers zich tegoed doen aan sangria, paella en andere lekkernijen.

Drie geschiedenislijnen

In het kielzog van de Nassaus, prima onder Spaans gezag. De 'gewone Bredanaar', was dol op de Nassaus. Aan hen, en de hier gelegerde militairen, leverden zij immers hun vlees, brood en bier. De adel bouwde op hun beurt kerken en andere voorzieningen. Speciale vermelding hierin verdient de derde vrouw van Hendrik III van Nassau, Mencía de Mendoza. Indertijd een zeer gewilde huwelijkskandidate. Niet zozeer vanwege haar looks, maar zeer zeker vanwege haar familiefortuin. Zij maakte van Breda een cultureel centrum.

Een bijzonder aanschouwelijk stukje verleden is geleden in de Catharinastraat. Waar nu de tapijtenwinkel Van Aalst gevestigd is, woonden vroeger leden van de hofhouding. ,,De geschiedenis is prachtig", als bedrijfsruimte is het soms lastig", geeft Sjoerd van Aalst toe De kleine binnenplaats die hij met plezier aan zijn gasten toont, is een verborgen pareltje. ,,De huizen hier waren hier eerder breed dan diep", licht hij nog toe. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amsterdam, waar de woningen juist smal en diep gebouwd werden."