Spaans rondje Breda kan ook zonder Vuelta

Zou ook zonde zijn voor alle moeite. Spaans rondje Breda is een historische wandeling door het stadscentrum. Putters dook in een berg van geschiedenisboeken en bracht zelfs een werkbezoek aan Spanje om zo veel mogelijk over de band van haar stad met dit land te weten te komen. Want die behelst veel meer dan de summiere kennis die we op school meekregen: de 80-jarige oorlog (1568-1648) en de legendarische list met het Turfschip (1590).