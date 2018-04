Spaans restaurant FEBO vindt nieuwe plek in Breda

BREDA - Na bijna anderhalf jaar 'dakloos' te zijn geweest, heeft FEBO Tapas een nieuwe plek gevonden in Breda. Het Spaanse restaurant trekt in een pand in de Halstraat waar tot voor kort De Lamme Goedzak was gevestigd en dat in Breda vooral bekend is van Tafelen bij Pols, dat daar ruim twintig jaar gezeten heeft.

"We moeten even wachten tot de vergunning helemaal rond is en dan hopen we nog voor de zomer open te gaan," aldus Juan-Carlos Reina, die de zaak samen met zijn vrouw gaat runnen.

FEBO heeft decennialang in de Molenstraat gezeten en is oorspronkelijk (in 1976) ontstaan als een verenging van Spanjaarden in Breda. Eind 2014 brandde de zaak in de Molenstraat uit. FEBO vond daarna onderdak in het Boulevard-pand aan de Grote Markt maar moest daar in december 2016 weg omdat sportsbar Old Dutch daar een restaurant ging beginnen.

Sindsdien is Reina op zoek geweest naar een nieuw locatie. "We zijn hier heel blij mee. We hebben nu ook een veel grotere keuken dan in de vorig panden. Dus we willen naast tapas ook andere Spaanse gerechten gaan serveren, zoals paella," aldus Reina.