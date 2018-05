SP wil debat over verhuur privéwoning wethouder voor Airbnb

BREDA - De SP-fractie in Breda wil vanavond een debat met wethouder Boaz Adank (VVD) over verhuur van zijn privéwoning via boekingssite Airbnb. De partij stelt daar vragen bij omdat de wethouder ook toerisme in portefeuille heeft. De kwestie loopt intussen hoog op.

De SP benadrukt in een serie vragen aan burgemeester en wethouders dat Adank de huidige en beoogde wethouder toerisme is en onder meer gaat over de hotelvisie, waarin het Airbnb-beleid een 'nadrukkelijk onderdeel' is. ,,Gelet op de mogelijke schijn van belangenverstrengeling, vinden wij dit uiterst ongelukkig'', aldus de partij bij monde van fractieleider Bas Maes. De partij vraagt om duidelijkheid: ,,Voordat wij volgende week een weloverwogen besluit kunnen nemen over de (her)benoeming van wethouder Adank.''

Hoe lang verhuur?

Vragen die de partij zoal heeft: sinds wanneer wordt de woning van de wethouder aangeboden voor verhuur via Airbnb? Hoe vaak is de de woning verhuurd, heeft de wethouder het actief verhuren van zijn woning opgegeven als bezoldigde nevenfunctie of inkomsten? En is de wethouder bereid per direct te stoppen met de verhuur dan wel zijn beoogde portefeuille toerisme over te dragen?

Verantwoording

De SP biedt de wethouder de gelegenheid om vanavond tijdens de raadsvergadering 'publieke verantwoording' af te leggen in een interprellatiedebat. Intussen meldt Maes zojuist dat hij in contact staat met burgemeester Paul Depla over de kwestie. Maes laat weten: ,,Een vertrouwelijk gesprek met de wethouder en de burgemeester waarmee ik monddood wordt gemaakt omdat ik er vervolgens niet over kan praten, is voor mij geen optie. Ik wil uit kunnen leggen aan onze inwoners waarom de zaken zo zijn gelopen'', doelt hij erop dat Adank de afgelopen periode in het openbaar het woord voerde over het Airbnb-beleid.

Meerwaarde Airbnb onderzocht

De begin 2017 vastgestelde hotelnota gaat uit van 80 Airbnb-adressen, goed voor 2 tot 3 procent van het totaal aantal overnachtingen in de stad. Dat komt neer op tussen de 7.000 en 10.000 Airbnb-overnachtingen. Op verzoek van de gemeenteraad wordt het fenomeen Airbnb nader onderzocht en wordt bekeken wat de meerwaarde is voor de stad en welke maatregelen er voor de korte of lange termijn nodig zijn. Ook in andere steden in het land loopt die discussie.

Oneerlijke concurrentie