SP wil dat Breda scholieren naar de tandarts stuurt: ‘Met een rot gebit op je 18e is het slecht solliciteren’

Gedeelte­lij­ke afsluiting Aanstede voorlopig van de baan

TETERINGEN - De gedeeltelijke afsluiting van de Aanstede in Teteringen wordt voorlopig niet meegenomen in de maatregelen om de doorstroming op de Oosterhoutseweg te verbeteren. Pas als andere maatregelen niet voldoende resultaat opleveren, wordt bekeken of het alsnog nodig is.

5 december