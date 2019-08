SP wil dat arme kinderen in Breda ook naar tandarts kunnen

VIDEO NAC-doel­man Olij staat te popelen: ‘Gelijk winnen, omdat we maar één doel hebben’

15:12 NAC maakt vrijdagavond in Dordrecht de rentree in de eerste divisie. Na de degradatie vond een grote wisseling van de wacht plaats in Breda. Doelman Nick Olij is een van de speerpunten in de flink vernieuwde selectie van trainer Ruud Brood.