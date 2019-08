SP stoort zich aan straatverkoop rond station Breda

BREDA- Straatverkopers hebben in Breda de Willemstraat en de entree van het Valkenberg ontdekt als nieuwe locatie. Dat merkt de SP op. Het is die partij een doorn in het oog. Die wil dat het college er tegen gaat optreden.

Wie wel eens in de Bredase binnenstad komt, kent het fenomeen. Op bepaalde plekken staan straatverkopers die zo veel mogelijk passanten aanspreken om hen over te halen om bijvoorbeeld een abonnement te nemen of om geld te geven aan één of ander goed doel.

De SP heeft nu ontdekt dat die verkopers inmiddels ook andere locaties hebben ingenomen. Zo staan ze bij de uitgang van het station in de Willemstraat of spreken, iets verderop, mensen aan bij de entree van het Valkenberg.

Opdringerig

Daarbij gedragen zij zich volgens de socialisten, nogal eens opdringerig: ,,Soms wordt zelfs met bezoekers meegelopen.” Dat doen ze: ,,Hinderlijk en vasthoudend.” Sterker, de SP beweert: ,,Met als gevolg grote irritaties of zelfs handgemeen.”

De socialisten vinden dat Breda daarmee een niet al te beste indruk maakt op bezoekers die vanaf het station de ‘beste binnenstad’ inwandelen. En dat in een stad die heel wat geld uittrekt voor citymarketing. Geld dat, aldus de SP in het schrijven aan het college: ,,Met bedrijven die dit soort straatverkoop organiseren, net zo goed de singel in kan worden gedonderd.”

Armoedebeleid