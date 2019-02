'Tegenpres­ta­tie’ Breda. Redenen genoeg waarom applaus uitblijft

14 februari BREDA - ,,Die tegenprestatie… Dat gaat ‘m niet worden.’’ Susanne van Loo van de stichting Meer met Minder was gisteravond snel klaar met haar oordeel over het plan van burgemeester en wethouders om zo’n 2250 Bredanaars die langer dan vijf jaar in de bijstand zitten een ‘tegenprestatie’ van minstens twintig uur per week te laten leveren. Ze was niet de enige met kritiek.