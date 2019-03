SP roept college Breda ‘per direct’ op matje na tv-uitzending over moskee

Ontruiming Sams­ung-pand in Breda niet vanwege gaslucht, maar door ontsmet­tings­spray

14:12 BREDA - De oorzaak van de ontruiming van het Samsung-pand aan de IABC in Breda vrijdagmiddag was niet vanwege een gaslucht, maar door een ontsmettingsspray. Dat laat een woordvoerder weten. Het pand was later op de middag weer vrijgegeven.