SP: 'Gedraai en gestuntel gemeente Zundert bij ontruiming Fort Oranje'

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het vervolg van de sluiting en de ontruiming van Fort Oranje.

Wat is uw reactie op de volgende tekst uit eerste brief die de bewoners van Fort Oranje ontvangen hebben van de gemeente Zundert: “De sluiting zal één jaar duren (dus tot 4 augustus 2018) gedurende welke tijd wij Camping Fort Oranje zullen saneren en tot een schone en veilige woonomgeving zullen maken. U zult dus alternatieve woonruimte moeten vinden voor de duur van de sluiting.”? Waarom is door de gemeente Zundert later besloten Fort Oranje niet langer te saneren tot een ‘schone en veilige woonomgeving’ maar over te gaan tot volledige ontruiming en sluiting? En hoe verhoudt zich dit tot wat de bewoners in het vooruitzicht is gesteld in de eerste brief? Acht u het door de gemeente Zundert toezeggen van een tijdelijke sluiting en een ‘schone en veilige woonomgeving’ om dat vervolgens toch weer om te zetten in een volledige ontruiming en sluiting een voorbeeld van behoorlijk bestuur? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke gevolgen heeft de rechtszaak gehad, die een bewoner had aangespannen tegen de gemeente Zundert en waarbij de rechter zich uiterst kritisch uitliet over de handelswijze van de gemeente Zundert wat betreft vervangende woonruimte? En welke lessen kunt u daaruit trekken? Klopt het dat bewoners, die gedwongen de camping moeten verlaten, geen vergoeding krijgen voor hun opstallen of voor de verhuizing daarvan? Is dit juridisch houdbaar? Kunt u uw antwoord toelichten? Wat is er de reden van dat ondanks dat de gemeente Zundert geen schadevergoeding betaalt, de opstallen toch getaxeerd worden? Klopt het dat bij het streng geregisseerde persmoment dat werd georganiseerd rondom het wegtakelen van enkele caravans, het voor journalisten niet was toegestaan andere delen van de camping te bezoeken of fotograferen? Wat was hiervan de reden en kunt u uw antwoord toelichten? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de bewoners van Fort Oranje niet het slachtoffer worden van het gedraai en gestuntel van de gemeente Zundert dat zich blijkbaar vertild heeft aan de deze complexe opgave? Op welke manieren werd en wordt rekening gehouden met kwetsbare mensen, zoals ouderen, kinderen of mensen met een ziekte of beperking? Krijgen deze mensen voorrang of extra begeleiding? Kunt u uw antwoord toelichten?